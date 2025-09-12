MotoGp, Gp Misano: dove vedere la gara di San Marino

I piloti della MotoGp arrivano in Emilia-Romagna dopo la tappa in Spagna per il Gp di Catalunya. Il weekend italiano inizia oggi, venerdì 12 settembre, con le prime prove libere e - dopo le qualifiche del sabato e la Sprint Race - si chiude domenica 14 settembre con la gara. Tutto in diretta su Sky
A Misano è tutto pronto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 16esima prova del Motomondiale. I piloti della MotoGp arrivano in Emilia-Romagna dopo la tappa in Spagna per il Gp di Catalunya, che è stato una festa per la famiglia Marquez e per la Ducati. Il weekend italiano inizia oggi, venerdì 12 settembre, con le prime prove libere e - dopo le qualifiche del sabato e la Sprint Race - si chiude domenica 14 settembre con la gara. Tutto in diretta su Sky.
MotoGp, gli orari del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini
Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è in programma da oggi, venerdì 12 settembre, a domenica 14 settembre 2025. Ecco gli orari e agli appuntamenti della MotoGp a Misano:
Venerdì 12 settembre
- alle 10:45 (italiane) le prime prove libere;
- alle 15 le prove Libere 2.
Sabato 13 settembre
- alle 10.10 le prove Libere 3
- alle 10:50 qualifiche 1 per la griglia di partenza;
- alle 11.15 qualifiche 2;
- alle 15 la Sprint Race (13 giri).
Domenica 14 settembre
- alle 9.40 il Warmup
- alle 14 la gara della MotoGp (preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12:15).
Dove vedere il Gp di San Marino
Il weekend del Gran Premio a Misano è tutto in diretta su Sky: Sky Sport MotoGP è il canale interamente dedicato alle moto, per vivere in diretta esclusiva tutte le prove libere, le qualifiche, le Sprint Race e le gare di MotoGp, Moto2, Moto3 insieme alla squadra motori di Sky Sport.
Il circuito
Per la 16esima prova del MotoMondiale 2025, quindi, la MotoGp fa tappa in Italia. Il tracciato, a pochi chilometri da Misano Adriatico, è intitolato a Marco Simoncelli. Il circuito misura 4,23 chilometri ed è caratterizzato da 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) e da un rettilineo principale di 530 metri. Nel 2024 Misano ha ospitato due gare del MotoMondiale: la Ducati le ha vinte entrambe, la prima con Marc Márquez e la seconda con Enea Bastianini.
La classifica del mondiale piloti
Marc Marquez (Ducati), leader del MotoMondiale, arriva a Misano con un vantaggio ormai incolmabile nella classifica piloti: ha 487 punti. Dietro di lui, a 305 punti, c’è il fratello Alex Marquez (Ducati-Gresini). Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 237 punti. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) a 197; Pedro Acosta (KTM) a 183; Franco Morbidelli (Ducati-VR46) a 161; Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a 161; Fabio Quartararo (Yamaha) a 129; Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) a 127; Johann Zarco (Honda-LCR) a 117.
