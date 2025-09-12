MotoGp, Gp Misano: dove vedere la gara di San Marino

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp, Gp Misano: dove vedere il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Sport
©Getty

I piloti della MotoGp arrivano in Emilia-Romagna dopo la tappa in Spagna per il Gp di Catalunya. Il weekend italiano inizia oggi, venerdì 12 settembre, con le prime prove libere e - dopo le qualifiche del sabato e la Sprint Race - si chiude domenica 14 settembre con la gara. Tutto in diretta su Sky

ascolta articolo

A Misano è tutto pronto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 16esima prova del Motomondiale. I piloti della MotoGp arrivano in Emilia-Romagna dopo la tappa in Spagna per il Gp di Catalunya, che è stato una festa per la famiglia Marquez e per la Ducati. Il weekend italiano inizia oggi, venerdì 12 settembre, con le prime prove libere e - dopo le qualifiche del sabato e la Sprint Race - si chiude domenica 14 settembre con la gara. Tutto in diretta su Sky.

MotoGp, gli orari del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini

Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è in programma da oggi, venerdì 12 settembre, a domenica 14 settembre 2025. Ecco gli orari e agli appuntamenti della MotoGp a Misano:

Venerdì 12 settembre

  • alle 10:45 (italiane) le prime prove libere;
  • alle 15 le prove Libere 2.

Sabato 13 settembre

  • alle 10.10 le prove Libere 3
  • alle 10:50 qualifiche 1 per la griglia di partenza;
  • alle 11.15 qualifiche 2;
  • alle 15 la Sprint Race (13 giri).

Domenica 14 settembre

  • alle 9.40 il Warmup
  • alle 14 la gara della MotoGp (preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12:15).
epa12359447 Spanish MotoGP rider Marc Marquez in action followed by Spanish rider Alex Marquez at the start of the Catalonia MotoGP Grand Prix at the Barcelona-Catalonia Circuit in Montmelo, Barcelona, Spain, 07 September 2025. EPA/ALEJANDRO GARCIA

Vedi anche

MotoGp, Gp Barcellona in Catalogna: vince Alex Marquez. VIDEO

Dove vedere il Gp di San Marino

Il weekend del Gran Premio a Misano è tutto in diretta su Sky: Sky Sport MotoGP è il canale interamente dedicato alle moto, per vivere in diretta esclusiva tutte le prove libere, le qualifiche, le Sprint Race e le gare di MotoGp, Moto2, Moto3 insieme alla squadra motori di Sky Sport.

Il circuito

Per la 16esima prova del MotoMondiale 2025, quindi, la MotoGp fa tappa in Italia. Il tracciato, a pochi chilometri da Misano Adriatico, è intitolato a Marco Simoncelli. Il circuito misura 4,23 chilometri ed è caratterizzato da 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) e da un rettilineo principale di 530 metri. Nel 2024 Misano ha ospitato due gare del MotoMondiale: la Ducati le ha vinte entrambe, la prima con Marc Márquez e la seconda con Enea Bastianini.

Vedi anche

Marco Simoncelli, dagli esordi all'incidente in Malesia: la sua storia

La classifica del mondiale piloti

Marc Marquez (Ducati), leader del MotoMondiale, arriva a Misano con un vantaggio ormai incolmabile nella classifica piloti: ha 487 punti. Dietro di lui, a 305 punti, c’è il fratello Alex Marquez (Ducati-Gresini). Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 237 punti. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) a 197; Pedro Acosta (KTM) a 183; Franco Morbidelli (Ducati-VR46) a 161; Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a 161; Fabio Quartararo (Yamaha) a 129; Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) a 127; Johann Zarco (Honda-LCR) a 117.

Vedi anche

MotoGp, Gp Ungheria: vince Marc Marquez. Gli highlights

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Twitter/Getty

1/16
Sport

Pecco Bagnaia: dalle minimoto alle vittorie dei Mondiali. FOTOSTORIA

Il pilota torinese della Ducati ha vinto per due anni consecutivi (2022 e 2023) il titolo nella classe regina del Motomondiale. Nel 2024 invece è arrivato secondo dietro Martin. La vittoria europea a 12 anni, l’incontro con Valentino Rossi, i numeri e il suo tifo per la Juventus: ecco chi è l'uomo che ha riportato al trionfo la Ducati

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Mondiali di volley maschile 2025, partite e avversarie dell'Italia

Sport

Si apre oggi con la sfida tra i padroni di casa delle Filippine e la Tunisia il Mondiale di...

epa10178803 Italy's head coach Ferdinando De Giorgi reacts during the FIVB Volleyball Men's World Championship final match between Poland and Italy at the Spodek Arena in Katowice, southern Poland, 11 September 2022. EPA/Lukasz Gagulski POLAND OUT

MotoGp, Gp Misano: dove vedere la gara di San Marino

Sport

I piloti della MotoGp arrivano in Emilia-Romagna dopo la tappa in Spagna per il Gp di Catalunya....

Fiumicino, ultima tappa del campionato Moto d'acqua: ospite Abodi

Sport

Dal 12 al 14 settembre va in scena il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino”, con oltre...

Juve presenta terza maglia 2025/26: firmata Adidas e ispirata a Langhe

Sport

La divisa ha un forte richiamo vintage, che riporta alla memoria le divise indossate dai...

Nuovo look per Alcaraz dopo la vittoria degli US Open

Sport

 Prima della finale degli Us Open lo spagnolo aveva detto riguardo al nuovo look con il...

Sport: I più letti