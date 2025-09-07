MotoGp, Gp Barcellona in Catalogna: vince Alex Marquez. HIGHLIGHTS

Esplora tutte le offerte Sky
MotoGp, Gp Barcellona in Catalogna: vince Alex Marquez, Marc secondo. HIGHLIGHTS

Il pilota spagnolo, a bordo della sua Ducati del team Gresini, ha vinto la gara sul circuito di Montmeló. Ha preceduto al traguardo il fratello Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Settimo Francesco Bagnaia con l'altra Desmosedici ufficiale

A Barcellona Alex Marquez, a bordo della sua Ducati Gresini, ha vinto il Gp di Catalogna classe MotoGp, 15esima prova del Mondiale. Sul circuito di Montmelò lo spagnolo, che partiva in pole position, ha preceduto al traguardo il fratello Marc Marquez, leader del mondiale con la Ducati ufficiale, impedendogli di mettere a segno l'ottava doppietta di fila Sprint-gara. Terzo sul podio Enea Bastianini in sella alla moto del team Ktm-Tech3. Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Settimo Francesco Bagnaia, con l'altra Desmosedici ufficiale. (IL RACCONTO DI SKY SPORT).

Questa sul circuito catalano è stata per Alex Marquez la seconda vittoria in top-class dopo la gara di Jerez. A punti a Montmelò dietro a Mar Marquez, Bastianini e Acosta sono andati anche Fabio Quartataro (quinto su Yamaha), Ai Ogura (sesto con Aprilia Trackhouse) e Francesco Bagnaia, subito davanti a Luca Marini (ottavo con Honda).

Marc Marquez sul fratello: "Contento per la Ducati, per lui e per me"

"Oggi mi sentivo pronto e mi sono detto, bisogna farcela, ma se non va alla peggio arrivo secondo. Comunque avevo un ottimo passo e alla fine ci sono riuscito. Sono veramente contento", ha detto il vincitore Alex Marquez, molto festeggiato dal pubblico di casa e dal fratello Marc che ha commentato così: "Ho fatto il massimo ma oggi Alex era davvero veloce. Nei primi giri sono riuscito a spingere bene e ho fatto quel che volevo, poi le cose sono cambiate e all'ultimo giro ero al limite, non volevo cadere. Va bene così. Sono contento per la Ducati, per Alex e per me". Lo spagnolo mantiene in classifica 182 punti di vantaggio sul fratello e 250 su Francesco Bagnaia.

