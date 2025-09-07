MotoGp, Gp Barcellona in Catalogna: vince Alex Marquez. HIGHLIGHTS

L’ordine d’arrivo in Catalogna

Questa sul circuito catalano è stata per Alex Marquez la seconda vittoria in top-class dopo la gara di Jerez. A punti a Montmelò dietro a Mar Marquez, Bastianini e Acosta sono andati anche Fabio Quartataro (quinto su Yamaha), Ai Ogura (sesto con Aprilia Trackhouse) e Francesco Bagnaia, subito davanti a Luca Marini (ottavo con Honda).

Marc Marquez sul fratello: "Contento per la Ducati, per lui e per me"

"Oggi mi sentivo pronto e mi sono detto, bisogna farcela, ma se non va alla peggio arrivo secondo. Comunque avevo un ottimo passo e alla fine ci sono riuscito. Sono veramente contento", ha detto il vincitore Alex Marquez, molto festeggiato dal pubblico di casa e dal fratello Marc che ha commentato così: "Ho fatto il massimo ma oggi Alex era davvero veloce. Nei primi giri sono riuscito a spingere bene e ho fatto quel che volevo, poi le cose sono cambiate e all'ultimo giro ero al limite, non volevo cadere. Va bene così. Sono contento per la Ducati, per Alex e per me". Lo spagnolo mantiene in classifica 182 punti di vantaggio sul fratello e 250 su Francesco Bagnaia.