Us Open, i vip visti sugli spalti: da Spike Lee ad Anna Wintour. FOTO

Us Open, i vip avvistati sugli spalti quest'anno: da Spike Lee ad Anna Wintour. FOTO
In attesa del gran finale di domenica, quando ad assistere alla finale all'Arthur Ashe Stadium ci sarà anche Donald Trump, sono tante le celebrities che hanno fatto capolino sulle tribune dei campi da gioco. Avvistati, tra gli altri Ben Stiller e Rami Malek. Ma anche leggende dello sport Usa come Simone Biles. Tutti ammirati dalle prodezze di Sinner, Alcaraz e Djokovic
- Spettacolo sul campo, ma anche sugli spalti agli Us Open in corso a Flushing Meadows, dove gli occhi degli spettatori sono puntati non soltanto sulle prodezze di Sinner, Alcaraz e Djokovic, ma anche sui vip che affollano le tribune dei campi da gioco
- È di queste l'ore l'annuncio che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà a New York domenica per seguire la finale che uscirà dai vincitori delle sfide tra Alcaraz e Djokovic da una parte e Sinner e Auger-Aliassime dall'altra
- Già nei primi giorni di incontri, tuttavia, alcune celebrities hanno fatto capolino sugli spalti, a cominciare dall'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, che ha avuto modo di scambiare anche qualche parola a bordo campo col numero uno al mondo Sinner
- Avvistato anche un altro grande appassionato di tennis come Spike Lee, non nuovo ad apprizioni sul luogo dei grandi appuntamenti del circuito, malgrado il suo sport favorito resti sempre il basket
- Tra gli osservatori più attenti anche un altro divo di Hollywood come Rami Malek, immortalato a più riprese dalle telecamere attorniato da altri illustri colleghi
- Tra questi c'era anche Alec Baldwin, paparazzato in più di un'occasione a commentare le fasi di gioco dell'ultimo Slam di stagione
- A Flushing Meadows si è ricomposta una coppia che ha fatto le fortune del cinema a stelle e strisce e che sembra resistere anche fuori dal set, unita da un forte legame d'amicizia: stiamo parlando di Ben Stiller e Owen Wilson
- Ad ammirare le prodezze dei più grandi giocatori del circuito anche un'altra star del cinema americano come Katie Holmes
- Segnalata sugli spalti anche la presenza di Lindsay Lohan, col suo immancabile tocco glamour
- Non solo showbiz, sugli spalti ecco anche una leggenda dello sport americano come la ginnasta Simone Biles