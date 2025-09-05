Us Open, i vip visti sugli spalti: da Spike Lee ad Anna Wintour. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Us Open, i vip avvistati sugli spalti quest'anno: da Spike Lee ad Anna Wintour. FOTO

Sport fotogallery
10 foto
©Getty

In attesa del gran finale di domenica, quando ad assistere alla finale all'Arthur Ashe Stadium ci sarà anche Donald Trump, sono tante le celebrities che hanno fatto capolino sulle tribune dei campi da gioco. Avvistati, tra gli altri Ben Stiller e Rami Malek. Ma anche leggende dello sport Usa come Simone Biles. Tutti ammirati dalle prodezze di Sinner, Alcaraz e Djokovic

