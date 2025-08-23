Vuelta al via, 1^ tappa Torino (Venaria Reale)-Novara. Cosa sapere

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vuelta di Spagna 2025, si parte: 1^ tappa da Torino (Venaria Reale) a Novara. Cosa sapere

Sport
©Ansa

Per celebrare la sua 80esima edizione, quest'anno la grande corsa a tappe spagnola ha scelto di partire dall'estero e più precisamente dall'Italia: la prima frazione prevede il via dalla scenografica Reggia di Venaria, a Torino, e l’arrivo a Novara. Si tratta di un percorso di 186,1 chilometri senza particolari asperità, ma con diversi sali e scendi e un dislivello di 1.337 metri

ascolta articolo

Oggi, 23 agosto, prende il via la Vuelta di Spagna 2025. Per celebrare la sua 80esima edizione, quest'anno la grande corsa a tappe spagnola ha scelto di partire dall'estero e più precisamente dall'Italia. Il nostro Paese ospita per la prima volta non solo una storica partenza ma anche altre tappe. La prima frazione è da Torino (Venaria Reale) a Novara.

La prima tappa

La prima tappa della Vuelta prevede la partenza dalla scenografica Reggia di Venaria, a Torino, e l’arrivo a Novara. Si tratta di 186,1 chilometri senza particolari asperità, ma con diversi sali e scendi lungo il percorso e un dislivello di 1.337 metri. Il primo Gpm di questa edizione si incontra dopo 70 chilometri: La Serra, terza categoria. Finale in volata. La partenza è alle 13 e l’arrivo intorno alle 17.20.

Vedi anche

Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

La Vuelta 2025

L'80esima edizione della Vuelta si corre dal 23 agosto al 14 settembre, con partenza da Torino (Venaria Reale) e arrivo a Madrid: in totale 3.151 chilometri, con due cronometro e dieci arrivi in salita, 46 Gpm e 23.745 metri di dislivello. Tre le tappe in Italia: Torino-Novara, Alba-Limone Piemonte, San Maurizio Canavese-Ceres. La quarta tappa, da Susa a Voiron, segna il passaggio dall’Italia alla Francia. Poi spostamento in aereo per andare in Spagna, dove si riparte con una crono a squadre. Il grande favorito della Vuelta 2025 è Jonas Vingegaard, visto che il suo grande rivale Tadej Pogacar ha preferito concedersi un altro po' di riposo prima di prepararsi al Mondiale in Ruanda.

Vedi anche

Vuelta di Spagna 2025, squadre e partecipanti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

I successi sportivi del 2024
1/17
Sport

Sport, le grandi vittorie e i protagonisti del 2024. FOTO

Sono stati tanti i momenti sportivi da ricordare in questi dodici mesi, come le storiche medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi, il tris Giro d’Italia-Tour de France-Mondiale del ciclista sloveno Tadej Pogacar e il quinto trionfo in Champions League di Carlo Ancelotti, allenatore tra i più vincenti di sempre. Ecco i trionfi indimenticabili

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Vuelta al via, 1^ tappa Torino (Venaria Reale)-Novara. Cosa sapere

Sport

Per celebrare la sua 80esima edizione, quest'anno la grande corsa a tappe spagnola ha scelto di...

In Turin the official presentation of the 22 teams that will participate in La Vuelta 25, the famous cycling stage race that takes place in Spain. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Tabellone calciomercato, acquisti e cessioni delle squadre di serie A

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Mondiali volley femminile, l'Italia parte bene: Slovacchia battuta 3-0

Sport

Netta affermazione delle azzurre nella partita d'esordio della rassegna iridata:  25-20,...

Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

Sport

L’ottantesima edizione della Vuelta a España (e a 90 anni dalla prima volta che si corse) si...

Jannik Sinner agli Us Open 2025, il tabellone e gli avversari

Sport

Il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo esordirà al primo turno contro il 28enne...

Sport: I più letti