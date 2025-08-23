Vuelta al via, 1^ tappa Torino (Venaria Reale)-Novara. Cosa sapere

Per celebrare la sua 80esima edizione, quest'anno la grande corsa a tappe spagnola ha scelto di partire dall'estero e più precisamente dall'Italia: la prima frazione prevede il via dalla scenografica Reggia di Venaria, a Torino, e l’arrivo a Novara. Si tratta di un percorso di 186,1 chilometri senza particolari asperità, ma con diversi sali e scendi e un dislivello di 1.337 metri ascolta articolo

Oggi, 23 agosto, prende il via la Vuelta di Spagna 2025. Per celebrare la sua 80esima edizione, quest'anno la grande corsa a tappe spagnola ha scelto di partire dall'estero e più precisamente dall'Italia. Il nostro Paese ospita per la prima volta non solo una storica partenza ma anche altre tappe. La prima frazione è da Torino (Venaria Reale) a Novara.

La prima tappa La prima tappa della Vuelta prevede la partenza dalla scenografica Reggia di Venaria, a Torino, e l'arrivo a Novara. Si tratta di 186,1 chilometri senza particolari asperità, ma con diversi sali e scendi lungo il percorso e un dislivello di 1.337 metri. Il primo Gpm di questa edizione si incontra dopo 70 chilometri: La Serra, terza categoria. Finale in volata. La partenza è alle 13 e l'arrivo intorno alle 17.20.