Imane Khelif si allontana dal ring, l’ex manager: “Non combatte più”

L’ex manager Nasser Yesfah ha spiegato che al momento la pugile algerina non pratica più la boxe e non è chiaro se tornerà sul ring. Khelif si allena solo sporadicamente tra Algeria e Qatar e viaggia soprattutto per impegni di sponsorizzazione
Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato, al centro delle polemiche ai Giochi di Parigi, ha al momento interrotto l’attività agonistica. Non pratica più la boxe e non è chiaro se tornerà sul ring. Ad annunciarlo al quotidiano Nice-Matin è stato Nasser Yesfah, suo mentore ed ex manager: "Al momento ha smesso del tutto. Non ha nemmeno ricominciato, non pratica più la boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi... In ogni caso, se dovesse diventare professionista, verrà sottoposta allo stesso tipo di test".
L’ex manager: “Fa solo qualche allenamento e viaggi per sponsor”
Come riferito dal suo ex manager, Khelif si allena solo sporadicamente. “Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di allenamento, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione". La sua partecipazione ai Giochi aveva suscitato accese polemiche a causa dell’iperandrogenia, una condizione che comporta livelli più elevati di testosterone nel sangue rispetto alla media femminile.
