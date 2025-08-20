Imane Khelif si allontana dal ring, l’ex manager: “Non combatte più”

L’ex manager Nasser Yesfah ha spiegato che al momento la pugile algerina non pratica più la boxe e non è chiaro se tornerà sul ring. Khelif si allena solo sporadicamente tra Algeria e Qatar e viaggia soprattutto per impegni di sponsorizzazione

Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato, al centro delle polemiche ai Giochi di Parigi, ha al momento interrotto l’attività agonistica. Non pratica più la boxe e non è chiaro se tornerà sul ring. Ad annunciarlo al quotidiano Nice-Matin è stato Nasser Yesfah, suo mentore ed ex manager: "Al momento ha smesso del tutto. Non ha nemmeno ricominciato, non pratica più la boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi... In ogni caso, se dovesse diventare professionista, verrà sottoposta allo stesso tipo di test".

