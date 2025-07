Mondiali di nuoto a Singapore, la 12enne Yu Zidi quarta nella finale dei 200 misti

La giovanissima nuotatrice cinese Yu Zidi chiude quarta nei 200 stile libero ai Mondiali di Singapore: sfiora il podio per meno di mezzo secondo e conquista il pubblico internazionale ascolta articolo

Non è arrivata una medaglia, ma Yu Zidi ha conquistato comunque tutti. Ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore, la giovanissima cinese di appena 12 anni ha chiuso quarta nei 200 metri stile libero, sfiorando il podio per appena 47 centesimi e lasciando il pubblico senza parole.

Il podio Con un tempo straordinario di 1’55’’99, la “bambina prodigio” della nazionale cinese ha nuotato al fianco di campionesse affermate come Siobhán Haughey (Hong Kong), Erika Fairweather (Nuova Zelanda) e Summer McIntosh (Canada), tutte più grandi di lei di almeno cinque anni. Un dettaglio che rende ancora più impressionante il risultato raggiunto in finale. Vedi anche Mondiali nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana e Ceccon bronzo

Un nuovo record personale Yu Zidi ha tenuto testa alle migliori per gran parte della gara, mostrando una maturità tecnica e mentale sorprendente per la sua età. Alla virata dei 150 metri era addirittura in seconda posizione, prima di cedere leggermente nel finale sotto il ritorno delle più esperte. Nonostante ciò, ha stabilito un nuovo primato personale e lasciato il segno nella competizione. Potrebbe interessarti Mondiali Nuoto, Italia d’argento nella 4x100 stile

