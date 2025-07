Mondiali nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana e Ceccon bronzo

L'oro è andato al cinese Qin Haiyang. Bronzo per kirghiso Denis Petrashov. L'azzurro campione olimpico in carica ha avuto un malore durante la notte e stava per dare forfait alla finale. Durante la gara era al comando ai 50 metri e a metà della vasca di ritorno è stato supera. L'altro italiano nei 50 farfalla è finito alle spalle del francese Maxime Grousset e dello svizzero Noe Ponti

Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto a Singapore. Sesto l'altro azzurro Ludovico Viberti. Va al cinese Qin la medaglia d'oro. Mertinenghi, campione olimpico a Parigi, dopo aver dominato la prima vasca, ha ceduto nel finale al cinese che chiude con il crono di 58''23 contro il 58''58 dell'azzurro, ancora a medaglia in una grande competizione, alla quarta di fila ai Mondiali. Bronzo al kirghiso Denis Petrashov in 58"88. Quinto posto per l'altro azzurro Ludovico Viberti. Bronzo invece nei 50 farfalla per Thomas Ceccon. L'oro dei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore è andato al francese Maxime Grousset in 22''48 davanti allo svizzero Noe Ponti, argento in 22''51, mentre Ceccon ha chiuso per il bronzo a 22''67.

Per l'azzurro malore durante la notte

"Ora abbiamo finito la gara e posso dirlo, ho avuto una nottata molto difficile, non so se era una intossicazione, ho passato la notte a vomitare, quindi oggi non potevo che dare il mio cuore e la mia testa e la voglia di dimostrare di non sprecare l'occasione che mi era stata data ieri", ha rivelato Martinenghi subito dopo la fine della gara. "Sono venuto qui, anche se ieri sera ho pensato di lasciar andare questa finale, però quando hai la possibilità di gareggiare con la bandiera e puoi gratificare il lavoro che hai fatto, oggi volevo solo provarci e dare tutto quello che avevo, così è stato, mi dispiace non essere stato al 100%, magari potevo togliermi qualche soddisfazione in più, però per me questo argento vale veramente oro", ha concluso.



La delusione di Ceccon



"Sono entrato un po' storto, con una partenza giusta valevo l'oro, ma gli altri hanno fatto un'ottima gara". Non nasconde la sua amarezza Thomas Ceccon dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore. "Fresco - dice l'azzurro a Rai sport - è una gara che posso vincere: avevo chiesto di fare uno spostamento, invertendo questa finale con la semifinale dei 100 dorso che ho nuotato poco prima. Ma non è successo. Peccato, questa è una gara che potevo vincere. Ma non oggi, non così".