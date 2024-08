Traffico e infrastrutture, sicurezza e criminalità, senzatetto e sostenibilità: sono queste alcune delle sfide che Los Angeles dovrà affrontare, e vincere, per superare il test delle Olimpiadi, che tornano in città per la terza volta, dopo le edizioni del 1932 e 1984. Obiettivi non semplici ma allo stesso non impossibili, che la sindaca Karen Bass, prima donna ad essere eletta primo cittadino di LA nella storia della città, vuole raggiungere. Ma come?