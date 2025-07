Il trionfo di Sinner a Wimbledon vale 3,52 milioni di euro

Il premio di Wimbledon, quest'anno, è un gruzzoletto da record: 3,52 milioni di euro, il montepremi più alto nella storia degli Slam. Vanno tutti a Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis, che ha trionfato ieri alla finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in 4 set. È entrato così nella storia come il primo tennista azzurro a vincere a Church Road, e il bottino, come sottolinea il Corriere, va ad aggiungersi ai circa 35 milioni di euro che ha già accumulato in premi in denaro.

Il patrimonio di Sinner

Senza contare la vittoria di Alcaraz al Roland Garros di Parigi, che ha fatto perdere a Sinner la possibilità di incassare altri 2 milioni e mezzo di euro (ne ha vinti la metà esatta) il campione italiano ha messo da parte un patrimonio che supera gli 80 milioni di euro, tra premi, sponsorizzazioni e investimenti.

Perché il montepremi di Wimbledon è così alto

Il vincitore dei Championship quest’anno si è portato a casa la strabiliante cifra di 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro. Ben un milione in più rispetto alla vincita del Roland Garros. La ragione di questi numeri da capogiro è la corsa delle majors a rendersi sempre più appetibili anche da un punto di vista economico. Ecco perché, spiega il Corriere, il montepremi di Wimbledon, in un solo anno, è aumentato del 7% rispetto ai 50 milioni di sterline del 2024: il doppio rispetto a 10 anni fa.

Nel 2024: Gucci, Rolex e altri sponsor

Il 2024 è stato "l'anno delle montagne russe" per Sinner, secondo Forbes. La vittoria agli Australian Open di gennaio è stato il primo titolo del Grande Slam per un italiano in 48 anni, si è lanciato al primo posto della classifica di singolare a giugno e ha vinto gli Open di Cincinnati per assicurarsi un posto tra i favoriti degli US Open. Fuori dal campo, ha ottenuto sponsorizzazioni con la linea di prodotti per la pelle La Roche-Posay e con la pasta De Cecco, oltre a sponsor già esistenti come Gucci, caffè Lavazza e Rolex. Forbes ha stimato che il suo guadagno complessivo per il 2024 fosse di 26,6 milioni di euro, una cifra record per un tennista e che lo ha reso lo sportivo italiano più pagato dell’anno.