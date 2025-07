Wimbledon, Sinner dopo il trionfo: "Vincere qui è il sogno dei sogni"

Il numero uno al mondo riceve dalla principessa Kate il trofeo più ambito e racconta le sue emozioni: "La sconfitta di Parigi mi è servita per vincere oggi. Prima di iniziare con Carlos ci siamo detti che non avremmo mai pensato di essere in questa posizione"

Jannik Sinner è il re di Wimbledon. Dopo aver sconfitto in quattro set Carlos Alcaraz il numero uno al mondo ha ricevuto dalla principessa Kate, in un tripudio di applausi sul campo centrale, la coppa dei 'Championships'. "A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi", ha esordito Sinner al microfono durante il cerimoniale di premiazione". "Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello", ha spiegato il tennista azzurro. "Usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo".