Wimbledon, oggi Sinner sfida Shelton per un posto in semifinale

Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon. L’azzurro affronta Ben Shelton - 2° match dalle 14 sul Court 1, non prima delle 15.30 - nei quarti di finale dello Slam inglese. Il numero uno al mondo è reduce da un ottavo, quello contro Dimitrov, passato per il ritiro dell’avversario (che era avanti 2 set a 0) e in cui è caduto, riportando problemi al gomito destro. Ieri Sinner ha effettuato una risonanza magnetica, per valutare l'entità dell'infortunio. L'azzurro aveva poi cancellato l'allenamento previsto ad Aorangi Park, ma il suo coach, Darren Cahill, in serata aveva spiegato che Jannik si è allenato al coperto: "Lavoro indoor per 20-30 minuti, starà bene". Oggi c'è anche un altro italiano in campo per un posto in semifinale: è Flavio Cobolli che affronta Novak Djokovic. Intanto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ieri, ha raggiunto di slancio la sua terza semifinale consecutiva sui prati di Wimbledon, battendo Norrie. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.