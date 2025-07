Wimbledon, oggi in campo Alcaraz a Sabalenka. Accertamenti per Sinner

Oggi iniziano i quarti di finale dello Slam inglese. Ad aprire la giornata è la numero uno del ranking Wta, contro Laura Siegemund. Poi tocca al campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, contro Cameron Norrie. Intanto, ieri, Jannik Sinner ha accusato una botta al gomito dopo una caduta durante il match contro Dimitrov che si è concluso con il ritiro del bulgaro. In giornata, per l'azzurro n.1 del mondo sono previsti dei controlli medici, per capire l'entità dell'infortunio

Prosegue il torneo di Wimbledon: oggi, 8 luglio, iniziano i quarti di finale dello Slam inglese. Ad aprire la giornata è la numero uno del ranking Wta, Aryna Sabalenka, contro Laura Siegemund. Poi tocca al campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, contro Cameron Norrie. Da tenere d'occhio anche il match tra Taylor Fritz e Karen Khachanov. Intanto, ieri, Jannik Sinner ha accusato una botta al gomito dopo una caduta durante il match contro Dimitrov che si è concluso con il ritiro del bulgaro (quando era avanti 2-0). In giornata, per l'azzurro n.1 del mondo, che ai quarti dovrebbe affrontare Shelton, sono previsti dei controlli medici, per capire l'entità dell'infortunio. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA SU SKY SPORT).