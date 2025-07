Wimbledon, oggi gli ottavi con tre italiani: Sinner, Cobolli e Sonego

Per la prima volta nella storia, tre tennisti italiani sono impegnati negli ottavi di finale del torneo. In campo Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, che devono vedersela rispettivamente con Grigor Dimitrov, Marin Cilic e Ben Shelton. A completare il programma di oggi è la sfida tra Alex De Minaur e Novak Djokovic. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Le partite di oggi Ad aprire la giornata è il match tra Flavio Cobolli, che gioca per la prima volta in carriera un ottavo in uno Slam, e il croato Marin Cilic: dalle 12, sul campo 2. Non prima delle 14.30, sul campo principale, la sfida tra De Minaur e Djokovic. Nel pomeriggio, sul campo 1, Lorenzo Sonego affronta la testa di serie numero 10 Ben Shelton: tra i due è la terza sfida di fila in uno Slam, con l’americano finora sempre vincente e in vantaggio anche nei precedenti totali (3-1). Infine, sul campo centrale Sinner - che in questo torneo non ha ancora perso un set - se la vede con il bulgaro Dimitrov: tra il numero 1 del mondo e il numero 21 è la sesta sfida in carriera, con l’altoatesino che conduce 4-1. Vedi anche Wimbledon, Sinner batte Martinez: è agli ottavi. Ok Cobolli e Sonego

Le principali partite di oggi Cilic (Cro) vs COBOLLI (Ita) dalle 12

De Minaur (Aus) vs Djokovic (Srb) dalle 14.30

Shelton (Usa) vs SONEGO (Ita) non prima delle 15.15

SINNER (Ita) vs Dimitrov (Bul) non prima delle 17.20 Vedi anche Jannik Sinner, chi è il tennista italiano numero 1 al mondo. FOTO