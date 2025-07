Tennis, Sinner infortunato: oggi esami a gomito destro

Tutto dipende dall’esito degli esami medici, compresa una risonanza magnetica. Il numero uno del mondo Jannik Sinner deve capire se l’infortunio al gomito riportato all'inizio del match contro Grigor Dimitrov può creargli problemi. Ieri in conferenza stampa a Wimbledon aveva spiegato: "È stata una caduta sfortunata, ho controllato il video e non mi è sembrata grave, ma l'ho comunque avvertita molto, quando ero al servizio e soprattutto sui dritti. Comunque farò dei controlli e vedremo come andrà".

Domani il match dei quarti di finale

Il problema al gomito è stato provocato da una caduta sul 40-40 del primo game della partita, con Dimitrov al servizio, quando Sinner ha perso sostegno ed è caduto sulla mano destra e sul gomito. Il 23enne italiano, uno dei principali favoriti per il titolo a Wimbledon insieme a Carlos Alcaraz (2) e al serbo Novak Djokovic (6), ha ricevuto massaggi nella zona del gomito destro nel corso della partita. In svantaggio per 6-3, 7-5, ha beneficiato del ritiro del suo avversario, che si è infortunato alla spalla destra alla fine del quarto game del terzo set. In base alla risposta dei test medici l'altoatesino capirà se e come affrontare la preparazione per la partita dei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton.