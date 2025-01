Jannik Sinner: "Quirinale? Devo decidere". Ecco quando torna a giocare

Si inizia con il torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal primo febbraio. Qui l'azzurro è chiamato a difendere il titolo vinto l'anno scorso in finale su Alex De Minaur. Poi Doha e Indian Wells. Il 16 e 17 aprile, presso il Tas di Losanna, si tiene l'udienza del tennista in relazione al caso Clostebol che lo vede coinvolto ascolta articolo

Con ancora il ricordo - freschissimo - della vittoria agli Australian Open 2025, conquistati il 26 gennaio per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner guarda già ai prossimi impegni della stagione, che sono tanti. Si inizia con il torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal primo febbraio. Qui il tennista azzurro è chiamato a difendere il titolo vinto l'anno scorso in finale su Alex De Minaur. "Non lo so ancora, devo decidere", ha risposto intanto il numero 1 del mondo a chi gli chiedeva dell'incontro previsto per celebrare i successi del 2024 del tennis azzurro mercoledì al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sinner, parlando del bilanciamento della sua stagione tra vita privata e tennis, aveva spiegato in precedenza che "l'equilibrio fuori dal campo è fondamentale: è meglio prendersi un giorno più di pausa per essere al top e competitivo dopo perché poi ci sono tanti tornei importanti".

Rotterdam, Doha e Indian Wells Subito dopo Rottrerdam, l'altoatesino tornerà in campo per l'Atp di Doha dal 17 febbraio. Mentre per marzo è atteso al Masters 1000 di Indian Wells, dove l'anno scorso si era fermato in semifinale dopo la sconfitta con Alcaraz. Successivamente, sempre a marzo e sempre sul cemento, si gioca anche il 1000 di Miami, che Jannik lo scorso anno ha vinto travolgendo in finale Dimitrov. Si passerà poi alla terra, con il calendario di Sinner ancora da definire con precisione. Approfondimento Australian Open, da Meloni a Mengoni tutti pazzi per Sinner: "Storico"

Il caso Clostebol e l'udienza di aprile Aprile del resto sarà un mese molto impegnativo, non solo sul campo. Il 16 e 17 infatti la Corte Arbitrale dello Sport (Tas) ha programmato l'udienza per la procedura arbitrale World Anti-Doping Agency contro Sinner, International Tennis Integrity Agency e International Tennis Federation, presso la sede centrale del Tas a Losanna, in Svizzera. L'udienza sarà a porte chiuse, come richiesto dalle parti interessate. Si è arrivati a questa tappa perché la Wada ha deciso di ricorrere contro la decisione dell'Itia (integrità del tennis internazionale) a seguito della positività al Clostebol di Sinner riscontrata nel marzo del 2024. Approfondimento Sinner, udienza al Tas per caso Clostebol si terrà il 16 e 17 aprile