Serie A, Empoli-Genoa 1-2 e Parma-Monza 2-1. Alle 18 Cagliari-Inter

Il tabellino di Parma-Monza 2-1

11' st Hernani (P) su rigore, 40' st Pedro Pereira (M), 53' st Valenti (P)



PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Hainaut (41' st Almqvist), Balogh, Valenti, Coulibaly, Keita (1' st Valeri), Sohm, Man (27' st Benedyczak), Hernani (23' st Camara), Mihaila, Cancellieri (1' st Bonny). All.: Pecchia



MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, Carboni, D'Ambrosio, Bondo (29' st Sensi), Bianco, Birindelli (39' st Martins), Caprari, Ciurria (39' st Pedro Pereira), Maldini (12' st Djuric). All.: Bocchetti



Ammoniti: Izzo, D'Ambrosio, Pablo Marì, Valenti, Birindelli, Carboni A, Hainaut, Camara, Pedro Pereira per gioco falloso

Espulso: nel st 10' Pablo Marì per somma di ammonizioni.