Salah criticato dai tifosi musulmani per foto con l'albero di Natale

L'attaccante del Liverpool, vera e propria icona del mondo arabo, finisce sotto accusa per un post di auguri che lo ritrae assieme alla sua famiglia

La star del Liverpool Mohamed Salah è stata travolta dalle critiche dei suoi follower musulmani per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Il fuoriclasse egiziano ha condiviso uno scatto di famiglia di fronte all'albero di Natale, facendo gli auguri a tutti i suoi tifosi. Sotto al post sono arrivati numerosi insulti di stampo religioso. I musulmani tradizionalmente non festeggiano il Natale, ma alcuni prendono parte ai festeggiamenti che si svolgono durante la festività cristiana. "Mi hai deluso, fratello", ha scritto un utente su Instagram. "Eliminalo subito", ha aggiunto un altro, mentre un terzo ha scritto: "Noi musulmani ti ammiriamo e tu devi rispettarci". Altri però si sono lanciati in difesa di Salah, con un fan che ha scritto: "Buon Natale Mo. Ignora tutti questi idioti. Spero che tu e la tua famiglia abbiate delle meritate vacanze".