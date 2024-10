Atp Shanghai 2024, Sinner batte Daniel in 2 set. Oggi altri 4 italiani

Esordio vincente per l’azzurro numero uno del mondo: al secondo turno ha battuto il giapponese Taro Daniel 6-1, 6-4. In campo oggi altri quattro italiani: Berrettini contro Rune, Musetti sfida Goffin, Cobolli se la vede con Wawrinka, Bellucci contro Zverev. Tra le grandi sfide di oggi, anche Djokovic-Michelsen. Intanto Alcaraz ha sconfitto Shang. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW