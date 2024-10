Atp Shanghai, Fognini out. Ora in campo Arnaldi

Continua il torneo Atp di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Fognini out: ha ceduto, in un'ora, allo statunitense Tommy Paul che lo ha battuto in due set (6-1 6-3). Ora in campo c'è Matteo Arnaldi che, dopo il bye del 1° turno, sfida Zachary Svajda. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre.