WTA Pechino, Errani e Paolini in finale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono la loro straordinaria stagione, guadagnando la finale al WTA 1000 di Pechino. Per le due azzurre si tratta della quinta finale di questo 2024, che le ha viste anche conquistare uno storico oro olimpico ai Giochi di Parigi. Errani e Paolini hanno battuto le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con i parziali di 6-3, 1-6, 10-4, giocando un match tie-break di un livello pazzesco e vendicando la sconfitta subita a marzo a Miami contro le americane. Andranno a caccia del 3° titolo stagionale dopo Linz e Roma contro le vincenti del match tra Cocciaretto/Samsonova e Chan/Kudermetova. Con questo successo, inoltre, Paolini ed Errani staccano aritmeticamente il pass per le WTA Finals che si disputeranno a novembre a Riad, in Arabia Saudita.