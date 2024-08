Us Open, Sinner ok. Oggi 2° turno per Musetti, Berrettini, Bronzetti

A New York inizia il secondo turno del torneo. In campo tre italiani: Matteo Berrettini sfida Taylor Fritz, Lorenzo Musetti affronta Miomir Kecmanovic, Lucia Bronzetti deve vedersela con Arina Sabalenka. Torna in campo anche il campione in carica, e numero 2 Atp, Novak Djokovic. Ieri vittoria in rimonta di Sinner all’esordio. Ok anche Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci e le azzurre Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Eliminati Fabio Fognini e Lorenzo Sonego

Proseguono gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows. Oggi a New York inizia il secondo turno del torneo. In campo tre italiani: Matteo Berrettini sfida l'idolo di casa Taylor Fritz, Lorenzo Musetti affronta il serbo Miomir Kecmanovic, Lucia Bronzetti deve vedersela con la numero 2 del ranking WTA, la bielorussa Arina Sabalenka. Torna in campo anche il campione in carica, e numero 2 Atp, Novak Djokovic: per lui c’è il derby con il connazionale Laslo Djere. Intanto, ieri c’è stato l’esordio vincente del numero 1 Jannik Sinner. Hanno conquistato l’accesso al secondo turno anche gli azzurri Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci e le azzurre Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Eliminati Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Tra i big, proseguono il cammino Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Fuori Auger Aliassime e Stefanos Tsitsipas.

I risultati degli italiani del 27 agosto

Ha conquistato l’accesso al secondo turno anche Matteo Arnaldi: ha battuto in meno di due ore lo statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 e ora affronterà Roman Safiullin. Vittoria anche per il 22enne Flavio Cobolli: ha sconfitto in quattro set, per 6-1, 4-6, 6-4, 6-4, l'australiano James Duckworth. Al secondo turno anche Mattia Bellucci: dopo aver conquistato per la prima volta un posto nel tabellone principale dell'US Open, si è imposto sul campione del 2016 Stan Wawrinka per 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Eliminati al primo turno, invece, Fabio Fognini (battuto in tre set dal ceco Tomas Machac: 7-5, 6-1, 6-3) e Lorenzo Sonego (ha perso contro Tommy Paul per 6-4, 6-2, 5-7, 6-2). In campo femminile, vittoria più faticosa del previsto per Jasmine Paolini, che ha superato il primo turno battendo in rimonta per 6-7, 6-2, 6-4 la canadese Bianca Andreescu, in due ore e 49 minuti di gioco. La sua prossima avversaria sarà la ceca Karolina Pliskova. Successo netto per Elisabetta Cocciaretto: ha sconfitto l'ucraina Kateryna Baindl, con il punteggio di 6-3, 6-0, e affronterà la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Esordio vincente anche per Sara Errani: ha battuto in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-4, la spagnola Cristina Bucsa.