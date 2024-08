Us Open, tabellone e partecipanti: il calendario del torneo

Sul cemento di Flushing Meadows, New York, dal 26 agosto all'8 settembre (tutto in diretta su Sky) si disputa il quarto e ultimo torneo del Grande Slam. Jannik Sinner al primo turno contro l’americano McDonald: se avanza può incontrare Medvedev ai quarti e poi Carlos Alcaraz in semifinale. In campo femminile Jasmine Paolini esordisce con la canadese Andreescu ascolta articolo

A New York è tutto pronto per lo US Open, quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam. Il tabellone principale di Flushing Meadows vede impegnati numerosi italiani. E oggi sono state sorteggiate le sfide del primo turno e il successivo calendario con il tabellone fino alla finale. Il torneo sul cemento americano si potrà seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 agosto all'8 settembre.

Chi sfiderà Sinner Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale e prima testa di serie, esordirà agli Us Open a New York contro lo statunitense Mackenzie McDonald. Per l'azzurro si tratterà del primo incontro dopo la rivelazione della sua positività all'antidoping nei mesi scorsi e la penalizzazione di 400 punti e 300 mila dollari, ma senza squalifica, e dopo la vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano, se dovesse andare avanti, potrebbe incontrare sulla sua strada Alex Michelsen al secondo turno, poi presumibilmente il cileno Nicholas Jarry e agli ottavi uno tra Tommy Paul e il francese Fils. In questa ipotetica avanzata potrebbe trovare Medvedev ai quarti e poi Carlos Alcaraz in semifinale. Ancora una volta (è il terzo Slam consecutivo in cui accade) lo spagnolo e l’altoatesino sono nella stessa parte di tabellone. approfondimento Jannik Sinner, chi è il tennista italiano numero 1 al mondo. FOTO

Il tabellone maschile: chi sfideranno gli italiani Oltre a Sinner, sono tanti gli italiani al primo turno, per l’esattezza 8, tra cui tre teste di serie. Ecco i loro impegni nella sfida d’esordio: Sonego-Paul, Cobolli- Duckworth, Fognini-Machac, Arnaldi-Svajda, Berrettini-Ramos-Vinolas, Musetti- Opelka, Darderi-Baez, Nardi-Bautista Agut. Diversi dei nostri atleti sfideranno avversari statunitensi. È il caso di Lorenzo Musetti (testa di serie numero 18), fresco bronzo olimpico, che debutta con Opelka. Sfidante a stelle e strisce anche per Matteo Arnaldi (testa di serie numero 30), contro la wild card Svajda. È andata male a Lorenzo Sonego che avrà di fronte Tommy Paul (14 del seeding). Per Flavio Cobolli (testa di serie 31) si tratta della prima volta al main draw dello US Open e affronterà l'australiano Duckworth. Tra le altre sfide, attenzione a Matteo Berrettini che parte contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, poi potrebbe vedersela con Taylor Fritz e se andasse avanti possibile incrocio con Zverev. Tra i big non italiani in campo maschile, sia Alcaraz che Djokovic se la vedranno al 1° turno con uno sfidante proveniente dalle qualificazioni. Il tabellone femminile: ecco chi affronteranno le italiane In campo femminile, l'unica testa di serie azzurra, Jasmine Paolini, numero 5 del mondo, se la vedrà al primo turno con la canadese Bianca Andreescu. Ed è una sfida subito insidiosa perché la sua avversaria ha vinto questo Slam nel 2019, anche se ora arriva in tabellone da wild card. Questi gli abbinamenti delle altre italiane: Cocciaretto-Baindl, Errani-Bucsa, Trevisan-Townsend, Bronzetti-Sun. Nessuna delle nostre tenniste esordirà contro una testa di serie. approfondimento Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto