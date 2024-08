Us Open, oggi Sinner e Fognini. Avanti Musetti, Berrettini, Bronzetti

Sul cemento di Flushing Meadows, ieri hanno conquistato l’accesso al secondo turno Musetti, Berrettini e Bronzetti. Eliminati Nardi, Darderi e Trevisan. Oggi l’esordio a New York del n.1 al mondo del tennis maschile Jannik Sinner e, nella notte, della n.5 di quello femminile Jasmine Paolini. Esordiscono anche Cobolli, Fognini, Arnaldi, Bellucci e, nella notte, Sonego. In campo femminile, debuttano anche Cocciaretto ed Errani ascolta articolo

Proseguono gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows. A New York la spedizione azzurra era formata da 15 tennisti, tra uomini e donne: alcuni di loro sono già stati eliminati, mentre altri continuano l’avventura. Vanno avanti Musetti, Berrettini e Bronzetti. Mentre oggi tocca, tra gli altri, al n.1 al mondo del tennis maschile Jannik Sinner e, nella notte, alla n.5 di quello femminile Jasmine Paolini. Intanto, Novak Djokovic ha esordito con una vittoria nella notte italiana contro il moldavo Radu Albot.

Gli italiani in campo oggi Tornando agli italiani, oggi in campo ci sono nove azzurri. C’è attesa per l’esordio di Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Cincinnati: in serata affronterà l'americano Mackenzie McDonald, già battuto tre volte in carriera. In campo maschile, esordiscono oggi anche Flavio Cobolli (contro James Duckworth), Fabio Fognini (contro Tomáš Macháč), Matteo Arnaldi (contro Zachary Svajda), Mattia Bellucci (contro Stan Wawrinka) e, nella notte, Lorenzo Sonego (contro Tommy Paul). In campo femminile, invece, oggi debuttano Elisabetta Cocciaretto (contro Kateryna Baindl) e Sara Errani (contro Cristina Bucsa). Mentre nella notte toccherà a Jasmine Paolini: la n. 1 italiana giocherà contro la canadese Bianca Andreescu. vedi anche Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana e quali titoli ha vinto

I risultati di ieri degli italiani Intanto, agli Us Open esordi vincenti per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Musetti, fresco della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e numero 18 del ranking mondiale, nel turno iniziale dello slam americano ha sconfitto in quattro set lo statunitense Reilly Opelka: il punteggio finale è stato 7-6 (3), 1-6, 6-1, 7-5. Berrettini, invece, ha conquistato l’accesso al secondo turno battendo Albert Ramos-Vinolas. Il tennista romano ha superato lo spagnolo in tre set: combattuto il primo, conclusosi 7-6(7/2), più agevoli per lui i successivi (6-2, 6-3). È uscito al primo turno - ma a testa alta - Luca Nardi, che è stato battuto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut. L'azzurro ha lottato dal primo all'ultimo punto, portando l'avversario al tiebreak in due dei tre set giocati, conclusi con il punteggio di 5-7, 6-7(7/3), 6-7(7/5). Fuori al primo turno anche Luciano Darderi: è stato sconfitto dall'argentino Sebastian Baez, n°23 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-0, 7-6 per il sudamericano. In campo femminile, va avanti Lucia Bronzetti: la sua avversaria, la neozelandese Lulu Sun, si è ritirata alla fine del primo set (vinto dall'italiana 6-3). Eliminata, invece, Martina Trevisan: la tennista azzurra è stata battuta in due set dalla statunitense Taylor Townsend, con il punteggio di 2-6, 5-7. vedi anche Us Open 2024, Nardi eliminato da Bautista Agut. Avanti Berrettini

Gli altri risultati Tra i big, oggi sono impegnati nel primo turno il n.3 al mondo Carlos Alcaraz (contro l'australiano Li Tu) e in campo femminile la n. 1 al mondo Iga Swiatek (contro la russa Rakhimova). Esordio vincente per Novak Djokovic: nella notte italiana ha battuto il moldavo Radu Albot per 6-2, 6-2, 6-4, pur ammettendo alla fine di aver avuto "molti alti e bassi". "Ma è normale - ha proseguito il serbo, fresco campione olimpico -. Ci sono stati i Giochi sulla terra battuta e non giocavo sul cemento da quasi sei mesi, sto trovando il ritmo e per questo ci vuole un po' di tempo". Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il connazionale Laslo Djere, che ha eliminato in cinque set il tedesco Jan Lennard Struff in 3 ore e 53 minuti per 67 61 67 64 62. vedi anche Us Open, tabellone e partecipanti: il calendario del torneo