Us Open 2024 al via, gli italiani in campo oggi

L'attesa è finita: oggi inizia la 144esima edizione degli US Open (da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre). Sei gli italiani in campo in questa prima giornata. Tocca subito a Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, rispettivamente impegnati con l'americano Reilly Opelka e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Ma in campo scendono anche Luciano Darderi e Luca Nardi, oltre a Lucia Bronzetti e Martina Trevisan nel torneo femminile. Tra i big, i riflettori sono puntati sui campioni in carica Novak Djokovic e Coco Gauff.

Sinner in campo martedì

Domani, martedì 27 agosto, sarà invece la volta del n.1 al mondo del tennis maschile, Jannik Sinner, che affronta McDonald, e della n.5 di quello femminile, Jasmine Paolini. "Rispetto a un anno fa mi sento un altro - le parole di Sinner a Supertennis alla vigilia del torneo - L'anno scorso mi è servito molto giocare su questo campo, ma sono cambiato fisicamente, mentalmente e anche tennisticamente. Vediamo cosa riesco a fare a questo giro, per questo non vedo l'ora di scendere in campo". Sinner sa di essere inseguito da polemiche e discussioni sul suo caso legato al doping. Intanto si è fatto sentire Giacomo Naldi, il fisioterapista protagonista della "contaminazione involontaria" di Sinner, uscito ufficialmente dallo staff del n.1 alla vigilia degli Us Open, dopo aver già da tempo abbandonato il suo box nei tornei. "Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo grande team, consapevole di aver dato il massimo, di essere stato professionale al 100% ma anche di aver dato di più, perché quando ci metti il cuore è certo che dai di più - le sue parole in un post su Instagram -. Fa male pensare di non esserne più parte, dura non essere nel box con voi e tifare per Jannik, ma dovrò abituarmici in fretta".