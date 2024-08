Vuelta di Spagna 2024, 5^ tappa da Fuente del Maestre a Siviglia

L’edizione numero 79 del Giro di Spagna prosegue oggi con la seconda frazione in territorio ispanico. Si tratta di un tracciato di 177 km, con la parte finale completamente pianeggiante. La maglia rossa di leader della classifica è sulle spalle di Roglic che ieri ha vinto la tappa con arrivo a Pico Villuercas. La corsa spagnola si concluderà il prossimo 8 settembre a Madrid. Percorso durissimo, con 9 arrivi in salita e altre 13 frazioni tra media e alta montagna

Prosegue la 79esima edizione della Vuelta a España, la corsa ciclistica a tappe spagnola. Dopo le tre frazioni in territorio portoghese, oggi si corre la seconda tappa sul suolo iberico. Questa quinta frazione si snoda da Fuente del Maestre a Siviglia: un tracciato di 177 km, con la parte finale in pianura. Alla partenza la maglia rossa di leader della classifica è sulle spalle di Primoz Roglic che ieri ha vinto la tappa con arrivo a Pico Villuercas . Il Giro di Spagna 2024, che prevede 21 tappe e si concluderà il prossimo 8 settembre a Madrid, prevede un percorso durissimo con 9 arrivi in salita, 13 frazioni tra media e alta montagna e 2 prove a cronometro (34 chilometri complessivi contro il tempo). Su un totale di 3.261 chilometri, i velocisti avranno solo pochissime opportunità per gli sprint.

La quinta tappa

Mercoledì 21 agosto la Vuelta prosegue con la quinta tappa, da Fuente del Maestre a Siviglia. Il tracciato è di 177 chilometri, per lo più in pianura e senza Gpm. La prima parte è più impegnativa, poi la strada scende verso il capoluogo andaluso e il finale è completamente pianeggiante. Questa frazione rappresenta un’opportunità per i velocisti: si prevede uno sprint di massa verso il traguardo. La partenza è fissata intorno alle 13.30, l’arrivo tra le 17.20 e le 17.40.

Il percorso della Vuelta

Al via di Lisbona sono partite 22 squadre e 176 corridori. Assenti molti big come Pogacar, Evenepoel e Vingegaard. L’Italia tifa per Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, che visto il percorso di salite potrebbero fare molto bene. La vetta più elevata della corsa è quella del Cuitu Negru, a 1.843 metri, che ritorna alla Vuelta dopo 12 anni dall'ultima apparizione. Tra le altre salite dure ci sono l'Alto de Hazallanas (1.675 metri), il Puerto de Ancares (1.670 metri), il Pico Villuercas (1.549 metri), il Picón Blanco (1.518 metri) e il Puerto de Leitariegos (1.528 metri). E non va dimenticato l'arrivo a Lagos de Covadonga.