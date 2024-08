Vuelta Spagna, 4^ tappa Plasencia-Pico Villuercas: percorso e orario

L’edizione 2024 del Giro di Spagna prosegue oggi con la prima frazione in territorio ispanico. Tracciato di 170 km con il primo arrivo in salita che potrebbe stravolgere la classifica. La maglia rossa di leader della classifica è sulle spalle di Wout van Aert che ieri ha anche vinto la tappa. La corsa spagnola si concluderà il prossimo 8 settembre a Madrid. Percorso durissimo con 9 arrivi in salita e altre 13 frazioni tra media e alta montagna

Prosegue la 79esima edizione della Vuelta a España, la corsa ciclistica a tappe spagnola. Dopo le tre frazioni in territorio portoghese si arriva finalmente sul suolo iberico. La quarta tappa si snoda da Plasencia a Pico Villuercas, 170.5 km, con il primo arrivo in salita. Alla partenza la maglia rossa di leader della classifica è sulle spalle di Wout van Aert, che ha anche vinto la tappa di ieri. Il Giro di Spagna 2024, che prevede 21 tappe e si concluderà il prossimo 8 settembre a Madrid, prevede un percorso durissimo con 9 arrivi in salita, 13 frazioni tra media e alta montagna e 2 prove a cronometro (34 chilometri complessivi contro il tempo). Su un totale di 3261 chilometri, i velocisti avranno solo pochissime opportunità per gli sprint.