Atp Cincinnati, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Dopo le Olimpiadi a Parigi 2024 e l'Atp di Montreal, il grande tennis si sposta ora a Cincinnati. In programma dal 12 al 19 agosto, il Masters 1000 statunitense vedrà protagonista, tra gli altri, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta ai quarti al Canada Open contro Andrej Rublev e dal forfait a Parigi 2024 a causa di una tonsille. Il campione azzurro debutterà al secondo turno contro Tallon Griekspoor o un qualificato e, sul suo cammino, potrebbe incontrare di nuovo Rublev. In semifinale, invece, l'altoatesino potrebbe affrontare Sascha Zverev e, in una eventuale finale, il grande “rivale” Carlos Alcaraz che, vista l'assenza di Novak Djokovic, “sale” al numero 2 del mondo.

Sul campo di Cincinnati scenderanno anche altri quattro italiani. Primo fra tutti, Lorenzo Musetti, reduce da una storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista carrarese, testa di serie n. 14, è stato inserito nel quarto di tabellone di Medvedev e debutterà contro il cileno Nico Jarry. Non mancherà poi Matteo Berrettini che, in tabellone con una wild card, affronterà al primo turno show il danese Holger Rune. Presenti anche Luciano Darderi, in campo contro il cileno Alejandro Tabilo, e Matteo Arnaldi, contro l'argentino Tomas Etcheverry.

A Cincinnati si giocherà in contemporanea anche il WTA 1000. Tra le campionesse sul campo statunirense vedremo Jasmine Paolini, reduce dallo storico oro olimpico nel doppio con Sara Errani, ed Elisabetta Cocciaretto. Testa di serie n. 5 del tabellone, Paolini debutterà al secondo turno contro la russa Anastasija Potapova o la francese Clara Burel. Possibile, per la tennista toscana, un quarto di finale contro la numero 1 del mondo, Iga Swiatek. Cocciaretto, invece, esordirà con una qualificata.

Il tabellone dell'Atp Cincinnati 2024

J. Sinner (1) bye

Q/SE vs T. Griekspoor

M. Giron vs S. Baez

J. Thompson vs U. Humbert (13)

T. Fritz (11) vs B. Nakashima (WC)

Q/SE vs A. Fils

Z. Zhang vs G. M. Perricard

A. Rublev (6) bye

A. Zverev (3) bye

K. Khachanov vs F. Cerundolo

M. Purcell (WC) vs T. Machac

P. Carreno Busta (PR) vs S. Korda (16)

B. Shelton (12) vs R. Opelka (WC)

T. M. Etcheverry vs M. Arnaldi

F. Maroszan vs Q/SE

G. Dimitrov (8) bye

H. Hurkacz (5) bye

Q/SE vs C. Norrie

A. Tabilo vs L. Darderi

Q/SE vs T. Paul (10)

L. Musetti (14) vs N. Jarry

A. Davidovich Fokina vs F. Tiafoe

J. Lehecka vs M. Navone

D. Medvedev (4) bye

C. Ruud (7) bye

F. Auger-Aliassime vs Q/SE

J. Draper vs Q/SE

J-L. Struff vs S. Tsitsipas (9)

H. Rune (15) vs M. Berrettini (WC)

A. Mannarino vs Q/SE

G. Monfils vs A. Popyrin

C. Alcaraz (2) bye

Calendario dell'Atp Cincinnati 2024

Lunedì 12 agosto: primo turno

Martedì 13 agosto: secondo turno

Giovedì 15 agosto: ottavi

Venerdì 16 agosto: quarti

Sabato 17 agosto: semifinale

Lunedì 19 agosto: finale