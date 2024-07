F1, Gp Belgio: doppietta Mercedes con Russell e Hamilton. VIDEO

La gara

Il Gran Premio del Belgio si è aperto con una partenza regolare e la Ferrari di Leclerc, che scattava dalla pole, subito in testa. Poi la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Perez. Settima la McLaren di Norris, dietro anche all'altra Rossa di Sainz, sesta. Ha guadagnato subito tre posizioni la Red Bull di Verstappen: scattato undicesimo per una penalità, dopo il via ha raggiunto l’ottavo posto. Dopo tre giri Hamilton ha attaccato Leclerc ed è riuscito a sorpassarlo, portandosi in testa. Al 32esimo giro, dopo i vari pit stop, Russell - che ha scelto la strategia da una sola sosta - si è ritrovato leader del Gp. Dietro di lui Hamilton. Nel finale Piastri ha superato Leclerc, strappandogli il terzo posto. Grazie alla vittoria in Belgio, Russell ha superato Perez nella classifica piloti e si è portato al settimo posto, mentre Piastri ha scalzato Sainz dalla quarta posizione. Norris resta secondo a 78 punti dal leader del mondiale Verstappen (275). Terzo Leclerc a 174. Nulla cambia in classifica costruttori.