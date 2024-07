Qualifiche F1 Gp Belgio, Verstappen più veloce ma pole Leclerc. VIDEO

Sull'olandese pesano le dieci posizioni di penalizzazione in griglia e partirà undicesimo. La Ferrari di Leclerc firma il secondo tempo e va in pole: "Stessa posizione dell'anno scorso, è bello anche perché non me lo aspettavo in questo fine settimana". Prima fila anche per la Red Bull di Sergio Perez

Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, 14/a prova del mondiale di Formula 1, ma data la penalizzazione di dieci posizioni in griglia partirà undicesimo, mentre in pole position ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, autore del secondo tempo. Prima fila anche per Sergio Perez, con la Red Bull, come nel 2023, mentre in seconda ci saranno Lewis Hamilton con la Mercedes e la McLaren di Lando Norris. Ottavo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari. "È esattamente la stessa posizione dell'anno scorso, è bello anche perché sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana", ha commentato Charles Leclerc. "Con le condizioni difficili di oggi siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative - prosegue il pilota della Ferrari che pensa già alla gara di domenica. "Secondo le previsioni, la gara si svolgerà su asfalto asciutto. Qui partendo dalla pole non è facile mantenere la prima posizione ma io proverò a farlo", ha concluso il monegasco.