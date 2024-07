Formula 1, Gp Ungheria: vince Piastri. Ferrari quarta e sesta

Doppietta McLaren nel Gp di Ungheria, che si conferma seconda forza del campionato, con la vittoria di Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Terzo posto per la Mercedes di Lewis Hamilton, al 200esimo podio nel mondiale. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc davanti alla Red Bull di un nervoso Max Verstappen dopo il contatto con la Mercedes di Hamilton. Sesta la rossa di Carlos Sainz che precede l'altra Red Bull di Sergio Perez e l'altra Freccia d'Argento di George Russell.

Prima vittoria per l'australiano

Quella odierna è stata la prima vittoria in Formula 1 per il giovane australiano, al quale Norris negli ultimi giri ha ceduto la leadership come da ordini di scuderia. Nel finale scintille anche tra Hamilton e Verstappen in lotta per il terzo posto, con l'olandese che si è toccato con la Mercedes del rivale rischiando l'incidente ma perdendo solamente una posizione. A punti, come detto e dietro alla Ferrari di Sainz, sono andati poi anche Sergio Perez, settimo con la Red Bull, George Russel con la Mercedes, entrambi ieri eliminati in qualifica nella Q1 e partiti quindi dalle retrovie. Nono posto per Yuki Tsunoda con la RB e decimo per Lance Stroll con l'Aston Martin.