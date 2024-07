Tour de France 2024, 15^ tappa, da Loudenvielle a Plateau de Beille

Prosegue l’edizione 2024 del Tour de France , la corsa ciclistica più amata al mondo. Oggi si corre la 15^ tappa, lunga 197,7 chilometri, da Loudenvielle a Plateau de Beille. Ieri a vincere la 14^ frazione è stato Tadej Pogacar, che ha così consolidato la sua maglia gialla. La Grande Boucle quest’anno ha un percorso molto particolare (anche a causa della concomitanza con le Olimpiadi in Francia). La partenza è stata infatti dall'Italia (da Firenze) e si arriverà dopo 21 tappe con una crono individuale a Nizza (inedito finale rispetto alla classica passerella a Parigi).

La quindicesima tappa

Si parte subito col Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8%). Poi Col de Menté (9,3 km al 9,1%) seguito da Col de Portet-d'Aspet (4,3 km al 9,6%). Dopo una lunga vallata, al km 138 c'è anche il Col d'Agnes (10 km all'8,2%) dove le squadre dei big proveranno a lanciare i propri uomini. Poi discesa, vallata e scalata finale al Plateau de Beille (15,8 km al 7,9%).

Il Tour de France 2024

Sono previste 21 tappe: 8 frazioni per velocisti, 4 tappe miste, 2 cronometro, 7 tappe di montagna, quattro delle quali con arrivo in salita, e 14 tratti di sterrato. In totale, i corridori devono affrontare più di 52.000 metri di dislivello su una distanza di 3.498 chilometri, di cui 59 a cronometro e 32 di sterrato. Il punto più alto è il Col de la Bonette, con i suoi 2.802 metri di altitudine. Queste invece le salite sopra i 2.000 metri: Sestriere (2.035 metri), Galibier (2.642 metri) da Briançon, Tourmalet (2.115 metri) da Luz-Saint-Sauveur, Col de Vars (2.109 metri) e Isola (2.024 metri).