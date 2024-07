Tour de France 2024, 11^ tappa, da Evaux Les Bains a Le Lioran

Nuova tappa di 211 km, molto ostica. Sei GPM in questa frazione. Ieri il belga Jasper Philipsen ha vinto in voltata la decima tappa. In maglia gialla c'è ancora lo sloveno Tadej Pogacar

Prosegue l’edizione 2024 del Tour de France , la corsa ciclistica più amata al mondo. Oggi 11^ tappa da Évaux Les Bains a Le Lioran, di 211 km. Ieri a vincere la decima tappa è stato, in volata, il belga Jasper Philipsen. In maglia gialla c'è ancora lo sloveno Tadej Pogacar. La Grande Boucle quest’anno ha un percorso molto particolare (anche a causa della concomitanza con le Olimpiadi in Francia). La partenza è stata infatti dall'Italia (da Firenze) e si arriverà dopo 21 tappe con una crono individuale a Nizza (inedito finale rispetto alla classica passerella a Parigi).

L'undicesima tappa

Tappa con arrivo a Le Lioran molto ostica. Sei GPM in questa frazione: il primo dopo 79 km, la Côte de Mouilloux (1,9 km al 6,3%), poi la Côte de Larodde (3,8 km al 6%). Si prosegue con il Col de Néronne (3,8 km al 9,1%), il Pas de Peyrol (5,4 km all'8,1%) e il Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) dove ci sono anche i secondi di abbuono allo scollinamento. Si chiude con il Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%) anche se non è in cima che è posto l'arrivo. Ci saranno da fare altri 2,8 km per arrivare al traguardo di Le Lioran, comunque posto a 1242 metri di altitudine.

Il Tour de France 2024

Sono previste 21 tappe: 8 frazioni per velocisti, 4 tappe miste, 2 cronometro, 7 tappe di montagna, quattro delle quali con arrivo in salita, e 14 tratti di sterrato. In totale, i corridori devono affrontare più di 52.000 metri di dislivello su una distanza di 3.498 chilometri, di cui 59 a cronometro e 32 di sterrato. Il punto più alto è il Col de la Bonette, con i suoi 2.802 metri di altitudine. Queste invece le salite sopra i 2.000 metri: Sestriere (2.035 metri), Galibier (2.642 metri) da Briançon, Tourmalet (2.115 metri) da Luz-Saint-Sauveur, Col de Vars (2.109 metri) e Isola (2.024 metri).