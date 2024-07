Euro 2024, l’Olanda batte 3-0 la Romania e va ai quarti

Si chiudono oggi in Germania gli ottavi di finale di Euro 2024. Alle 18 si è giocata Romania-Olanda: la squadra di Koeman ha vinto 3-0 e si è qualificata ai quarti. Alle 21 è iniziata Austria-Turchia. Nei giorni scorsi l’Italia è stata eliminata dalla Svizzera, che quindi prosegue il suo cammino nel torneo e sabato 6 luglio alle 18 affronterà l’Inghilterra. Hanno conquistato l’accesso ai quarti anche Francia e Portogallo , che si sfideranno il 5 luglio alle 21, e Germania e Spagna , che giocheranno lo stesso giorno alle 18. Tutto l’Europeo è in diretta su Sky.

La cronaca di Romania-Olanda

L’Olanda batte la Romania 3-0. Il primo gol arriva al 20’: a segno Gakpo, che sorprende Nita con un potente tiro sul primo palo. Prima dell’intervallo gli olandesi sfiorano il raddoppio: esterno della rete per De Vrij, male Simons da ottima posizione, sciupa anche Depay. L’Olanda spreca diverse occasioni anche nella ripresa. Al 58’ palo di Van Dijk, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa e centra la base del legno. Al 63’ gol annullato a Gakpo per fuorigioco. La seconda rete della partita la segna Malen all’83’, su assist di Gakpo. A chiudere il match è ancora Malen: al 93’ l’attaccante olandese parte in contropiede e firma doppietta e 3-0. La Romania è eliminata e l’Olanda vola ai quarti, dove sabato alle 21 affronterà la vincente di Austria-Turchia.

Il tabellino di Romania-Olanda 0-3

20' pt Gakpo, 38' pt e 48' st Malen



ROMANIA (4-1-4-1): Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (38' pt Racovitan), M. Marin (27' st Cicaldau), Man, R. Marin, Stanciu (43' st Olaru), Hagi (27' st Alibec), Dragus (27' st Mihaila). All.: Iordanescu



OLANDA (4-3-3): Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (24' st Van de Ven), Reijnders, Schouten (24' st Veerman), Simons, Bergwijn (1' st Malen), Depay (47' st Blind), Gakpo. All.: Koeman



Ammoniti: M. Marin per gioco falloso; Dumfries e Malen per comportamento scorretto; Stanciu per proteste.