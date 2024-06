Euro 2024, Inghilterra ai quarti: 2-1 alla Slovacchia ai supplementari

Continuano in Germania gli ottavi di finale di Euro 2024 . Alle 18 si è giocata a Gelsenkirchen Inghilterra-Slovacchia: la nazionale di Southgate, dopo aver agganciato il pareggio al 95’, ha vinto 2-1 ai supplementari e ai quarti affronterà la Svizzera. Alle 21 è iniziata Spagna-Georgia. L’Italia è stata eliminata dal torneo sabato, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Svizzera. Prosegue invece il cammino della Germania , che ha battuto 2-0 la Danimarca ( LE PAGELLE ). Tutto il torneo è in diretta su Sky.

La cronaca di Inghilterra-Slovacchia

Inghilterra-Slovacchia finisce 2-1 dopo i tempi supplementari. Primo tempo di grande intensità. La squadra di Calzona si porta avanti al 25’: Strelec addomestica un pallone difficile al limite dell'area e serve Schranz, che a tu per tu con Pisckford non sbaglia e firma l’1-0 per la Slovacchia. Il primo tempo si chiude così, con l’Inghilterra mai davvero pericolosa se non con un paio di conclusioni dalla distanza di Mainoo. Al 50’ gli inglesi pareggiano, ma la rete di Foden viene annullata per il fuorigioco del trequartista sull'assist di Trippier. L’Inghilterra si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma la Slovacchia resiste. All’81’ Rice calcia da fuori e colpisce il palo. L’Inghilterra pareggia al 95’: segna Bellingham in rovesciata e porta la partita ai supplementari. L’Inghilterra parte fortissimo e dopo un minuto si porta in vantaggio con Kane, che tutto solo all'interno dell'area di rigore batte Dubravka. La Slovacchia prova a rendersi pericolosa, ma l'Inghilterra sembra in controllo della gara. Nel finale la squadra di Calzona tenta un assedio finale per cercare di portare il match ai calci di rigore, ma il risultato non cambia più: la nazionale di Southgate vince 2-1 e va ai quarti di finale contro la Svizzera.

Il tabellino di Inghilterra-Slovacchia 2-1 dts

25' pt Schranz (S), 50' st Bellingham (I), 1' pts Kane (I)



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (21' st Palmer), Rice, Mainoo (39' st Eze), Bellingham 16' pts Konsa), Saka, Kane (16' pts Gallagher), Foden (49' st Toney). All.: Southgate



SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka, Pekarík (4' sts Tupta), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka (36' st Bero), Lobotka, Duda (36' st Benes), Schranz (48' st Gyomber), Strelec (16' st Bozenik), Haraslin (16' st Suslov). All.: Calzona



Ammoniti: Guehi, Mainoo, Kucka, Bellingham, Skriniar, Pekarik, Vavro, Gyomber per gioco scorretto.