Per il terzo Europeo consecutivo, i campioni in carica vengono eliminati negli ottavi di finale. Era accaduto alla Spagna nel 2016 e al Portogallo nel 2020 (giocato nel 2021). Ora è l’Italia a salutare Euro 2024 all’alba dei turni a eliminazione diretta. Fuori contro la Svizzera al termine di un match, e di un torneo in generale, deludente, con poco ritmo, poche idee e poco carattere. Spalletti ha avuto solo 10 partite, dal suo insediamento nel settembre scorso, per preparare un Europeo che non era stato inserito tra gli obiettivi immediati della sua gestione ma si è visto davvero poco del suo lavoro a cui ci ha abituato negli anni. Certo, il mestiere di selezionatore non è quello di chi allena e prepara i suoi giocatori giorno per giorno durante una stagione lunga nove mesi. Però l’Italia non può arrendersi così, senza lottare e a testa bassa.

VOTO 4