Euro 2024, Svizzera-Italia 0-0. DIRETTA

Azzurri in campo contro gli elvetici agli ottavi di finale (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). È una sfida da "dentro o fuori". Sono 70mila gli spettatori a Berlino

Spalletti: "Mi aspetto qualcosa di più"

Oggi a sostenere gli azzurri ci sono tanti tifosi illustri come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e l'ambasciatore a Berlino, Armando Varricchio. Presenti come di consueto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ma anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e il numero uno della Lega Pro, Matteo Marani, oltre a diversi ex giocatori azzurri come Marco Materazzi e Gianluca Zambrotta, campioni del mondo proprio qui nella città del muro. "Tutti si ricordano di quando a Berlino abbiamo vinto la finale, qui Buffon ci ha fatto rivivere quelle emozioni. Abbiamo anche questo confronto da onorare, è una grande responsabilità - ha sottolineato Spalletti nella conferenza stampa della vigilia - Per rendere orgogliosi gli italiani dobbiamo fare qualcosa di meglio di quanto visto fino ad oggi, ora mi aspetto di vederli più sciolti. Non siamo stati capaci di esprimere il livello che possiamo esprimere ma questa qualificazione arrivata all'ultimo secondo è meritata. A livello psicologico e di personalità mi aspetto qualcosa di più di quanto fatto vedere finora".