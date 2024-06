Diario degli Europei 2024, Donnarumma capitano coraggioso. Le pagelle

Dopo i 20 minuti del finale di Croazia-Italia, oggi Nicolò Fagioli potrebbe avere la chance di una maglia da titolare nell’ottavo contro la Svizzera.

È giusto dare prima o poi spazio ai giovani che spingono, ha detto Spalletti. Dopo la squalifica di 7 mesi per scommesse sportive illegali, Nicolò ha una voglia matta di tornare a far parlare di sé ma solo per quello che fa in campo, per un gol, un assist, una prestazione decisiva, magari per la sua Nazionale.

VOTO 8 alle ambizioni