Euro 2024, la Germania batte la Danimarca 2-0 e vola ai quarti

La cronaca di Germania-Danimarca (GLI HIGHLIGHTS)

I tedeschi segnano subito al 4’ con Schlotterbeck, ma il gol viene annullato per un blocco irregolare di Kimmich a centro area. Poco dopo Schmeichel salva prima in tuffo su Kimmich e poi su un colpo di testa di Schlotterbeck. La Danimarca replica con un’occasione per Eriksen, sventata dall’intervento di Rudiger, e un tiro di Maehle che finisce alto. Al 36' partita sospesa per maltempo: un forte temporale con vento e grandine si è abbattuto sul Westfalenstadion di Dortmund. Dopo circa 20 minuti i giocatori sono tornari in campo e dopo un breve riscaldamento il match è ricominciato. Havertz ci prova in area trovando ancora una grande risposta di Schmeichel, poi chance per Hojlund. Nella ripresa Andersen segna il gol del vantaggio della Danimarca, ma la rete viene annullata dal Var per un fuorigioco nello sviluppo dell'azione. Al 51' rigore per la Germania per un tocco di mano di Andersen: tira Havertz e non sbaglia. Pochi minuti dopo l'attaccante dell'Arsenal si divora il gol del raddoppio e Sanè sfiora il palo (ma era in fuorigioco). Danimarca ancora pericolosa con Hojlund, ma i tedeschi raddoppiano al 68' con Musiala. I danesi hanno cercato con forza la via del gol per provare a rimontare, esponendosi alle ripartenze dei padroni di casa, ma un po' il portiere Schmeichel e un po' la scarsa precisione ha lasciato inalterato il risultato sul 2-0.