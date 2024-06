Tour de France, 2^ tappa, da Cesenatico a Bologna: percorso e orario

Lifestyle

La Ciclovia Pedemontana trionfa nella 9° edizione del Green Road Award, premio assegnato ogni anno alle ciclovie verdi che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati. Secondo posto alla Calabria per la Ciclopedonale Val di Neto, poi la Provincia Autonoma di Trento per la Green Road dei Fiori. Menzione speciale della Giuria all’Appennino Bike Tour (Liguria) e Menzione Legambiente per Il Cammino Minerario di Santa Barbara (Sardegna). Premio Speciale Stampa e Comunicazione alla Campania per La Via Silente