Tour de France 2024, 1^ tappa da Firenze a Rimini: percorso e orario

L'edizione 111 della Grande Boucle parte per la prima volta nella storia dall'Italia. La frazione, lunga 206 km, attraversa l'Appennino tosco-emiliano fino ad arrivare sulle spiagge dell'Adriatico, dopo 7 salite impegnative, l'ultima delle quali nel cuore della Repubblica di San Marino, alle porte dell'arrivo

Inizia oggi l’edizione 2024 del Tour de France, la corsa ciclistica più amata al mondo. La Grande Boucle quest’anno ha un percorso molto particolare (anche a causa con la concomitanza delle Olimpiadi in Francia). Si parte in Italia, da Firenze, e si arriverà dopo 21 tappe con una crono individuale a Nizza (inedito finale rispetto alla classica passerella a Parigi). Si attraverseranno Bologna, Torino, il Galibier, il Massiccio Centrale, i Pirenei, Monte-Carlo e Cime de la Bonnette. È la prima volta, in 111 edizioni, che il Tour de France partirà dal nostro Paese: lo fa con le tre tappe e mezza iniziali che si snoderanno attraverso la Toscana, l'Emilia Romagna e il Piemonte.

La prima tappa La Grand Départ, la prima tappa del Tour de France 2024, prende il via da Firenze. La frazione che si concluderà a Rimini dopo 7 salite impegnative, è lunga 206 km. Il Tour rende omaggio a Gino Bartali, attraversando i luoghi simbolo di uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi. Vengono percorse le panoramiche strade dell’Appennino tosco-emiliano, fino ad arrivare sulle spiagge dell’Adriatico. La traversata appenninica offre 3.800 m di dislivello positivo, tra il passo di Valico Tre Faggi, piuttosto ondulato, e alcune ripide salite. L’ultima delle quali nel cuore della Repubblica di San Marino, alle porte dell’arrivo. Gli orari e il percorso alla partenza Ci si ritrova al Parco delle Cascine, le operazioni preliminari verranno fatte tra le 11 e mezzogiorno. La carovana partirà dal Villaggio alle Cascine verso le 12 in modalità non competitiva e raggiungerà piazza Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale alla presenza delle autorità. Il percorso cittadino proseguirà, ancora a cronometro spento, sfilando sotto i monumenti più famosi per poi dirigersi verso piazzale Michelangelo e da qui continuare verso la zona di Gavinana, dove il Tour renderà omaggio a Gino Bartali. La corsa competitiva inizierà appena fuori dai confini cittadini, nel territorio di Bagno a Ripoli, dove sarà dato lo start ufficiale. Dopo lo start ufficiale, la carovana attraverserà i territori di sei comuni della Città Metropolitana: Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, San Godenzo. vedi anche Tour de France 2024, squadre e partecipanti: chi sono i favoriti

Il Tour de France 2024 Sono previste 21 tappe: 8 frazioni per velocisti, 4 tappe miste, 2 cronometro, 7 tappe di montagna, quattro delle quali con arrivo in salita, e 14 tratti di sterrato. In totale, i corridori dovranno affrontare più di 52.000 metri di dislivello su una distanza di 3.498 chilometri, di cui 59 a cronometro e 32 di sterrato. Il punto più alto sarà il Col de la Bonette, con i suoi 2.802 metri di altitudine. Ci saranno inoltre 6 salite sopra i 2.000 metri: Sestriere (2.035 metri), Galibier (2.642 metri) da Briançon, Tourmalet (2.115 metri) da Luz-Saint-Sauveur, Col de Vars (2.109 metri) e Isola (2.024 metri). vedi anche Tour de France 2024, percorso e tappe: il programma completo