Euro 2024, Croazia-Albania 2-2. Ora in campo Germania-Ungheria

È iniziata oggi la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 . Nel pomeriggio si è giocata Croazia-Albania, sfida valida per il gruppo B (lo stesso dell’Italia). Ad Amburgo la partita è terminata 2-2, con l'ultimo pareggio albanese in pieno recupero. Il programma prosegue con le due partite del raggruppamento A: i padroni di casa della Germania stanno affrontando l’Ungheria a Stoccarda, mentre in serata, alle 21, si gioca Scozia-Svizzera a Colonia ( I GIRONI E IL CALENDARIO - LE PAGELLE) .

La cronaca di Croazia-Albania

Albania in vantaggio al minuto 11: Asani crossa dalla destra pescando l'inserimento di Laci che di testa batte Livakovic. La Croazia alza i ritmi ma la squadra di Sylvinho è pericolosissima in contropiede e al 31esimo sfiora il raddoppio con Asllani. Occasioni anche per Bajrami e Manaj. Nel recupero della prima frazione cross di Perisic e gran parata di Strakosha su Petkovic. Ma l'attaccante croato aveva commesso fallo in precedenza. Nella ripresa la Croazia entra con un atteggiamento completamente diverso: subito miracolo di Strakosha su Sucic. Poi occasioni per Petkovic e Sutalo. Al 74esimo arriva il pareggio: Kovacic trova Budimir, palla a Kramaric, che si ferma e di destro batte Strakosha. Du minuti dopo i croati la ribaltano: Budimir mette in mezzo per Sucic, il suo tiro viene ribattuto da Djimsiti, ma sul rimpallo la palla sbatte su Gyasula ed entra. In pieno recupero, al 95esimo arriva il pari albanese: Hoxha crea per Gyasula, l'autore dell'autogol di poco prima, che segna di sinistro. Ad Amburgo finisce 2-2.

Il tabellino di Croazia-Albania 2-2

Gol: nel pt 11' Laci; nel st 29' Kramaric, 31' Gijasula (autogol), 50' Gijasula

CROAZIA (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (39' Sosa), Modric, Brozovic (1' st Pasalic), Kovacic, Majer (1' st Sucic), Petkovic (24' st Budimir), Kramaric (39' st Baturina). All.: Dalic

ALBANIA (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani (40' st Hoxha), Laçi (28' st Gjasula), Asani (19' st Seferi), Manaj (40' st Daku), Bajrami. All.: Sylvinho

Ammoniti: Hysaj e Gjasula per gioco falloso, Ivusic per proteste.