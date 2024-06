Euro 2024, come funziona il sensore che ha annullato il gol di Lukuku

Nel match degli Europei vinto per 1-0 dalla Slovacchia sul Belgio, disputato nella giornata di ieri, è stato annullato un gol a Romelu Lukaku perché in una fase precedente dell’azione il compagno Loïs Openda aveva toccato la palla con la mano. Il tocco, non sanzionato dall’arbitro Halil Umut Meler, è stato sottoposto alla revisione del Var. L’arbitro è stato quindi chiamato a rivedere l’azione a bordo campo e a prendere una decisione: per farlo si è potuto avvalere di nuovo aiuto tecnologico, introdotto per questa edizione degli Europei.

I sensori segnalano i cambi direzione

Il pallone degli Europei è, infatti, dotato di sensori in grado di rilevare tocchi e cambi di direzione e rotazione del pallone. Questi dati vengono riassunti in un grafico nella postazione Var, che ha appunto reso evidente il tocco, non così chiaro alla vista del direttore di gara. I sensori permettono anche di definire in modo “semi-automatico” eventuali posizioni di fuorigioco al momento del gol: interagiscono con un software segnalando il momento esatto in cui parte il passaggio, per valutare se l’attaccante sia oltre l’ultimo difensore.