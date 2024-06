È entrato al 72° al posto di Laçi, il migliore in campo dell’Albania e non solo per aver segnato il gol del parziale 1-0. In quei 25 minuti abbondanti Glaus Gjasula, centrocampista 34enne del Darmstadt, club di Bundesliga, è passato in pochi minuti dalla disperazione alla gioia assoluta. Disperazione per aver siglato al 76°, con una rocambolesca autorete, il gol del sorpasso croato, gioia per essere riuscito a rimediarvi al 95° realizzando il 2-2 finale, il primo pareggio dell’Albania agli Europei dopo 1 vittoria e 3 sconfitte.

VOTO 6,5