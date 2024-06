Europei 2024, ecco i calciatori più social: da El Shaarawy a Chiesa

Sono 14 le nazioni che non arrivano al milione di follower, tra le quali l’esordiente Georgia, squadre alla seconda partecipazione assoluta come Albania e Slovenia e habitué della competizione come Repubblica Ceca (10 partecipazioni) e Croazia (6 partecipazioni), oltre alla Danimarca campione nel 1992.

Aprono la top 10 la Polonia, seguita da Olanda e Turchia. Appena fuori dalla top 5 la Spagna campione in ben 3 occasioni (record condiviso con la Germania) e unica nazionale capace di vincere due titoli consecutivi. In quarta posizione i campioni in carica dell’Italia (6.1 milioni), mentre una posizione più in alto troviamo la Germania, padrone di casa e primatista assoluta di partecipazioni.

I Three Lions inglesi aprono la top 3. In seconda posizioni i rivali francesi con più di 15 milioni di follower. La federazione vincente riflette la classifica dei calciatori. Troviamo infatti il Portogallo, forse grazie anche all'effetto Cristiano Ronaldo