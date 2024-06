Dopo il rosso degli albanesi, ora quello della Turchia che sovrasta in maniera netta il bianco (misto al rosso) della Georgia. Di giallo a Dortmund, da una settimana a questa parte, sono rimaste le torri in acciaio del Signal Iduna Park. Il resto della città ha continuato a colorarsi di rosso: in mattinata e primo pomeriggio il centro è stato invaso da una marea di maglie turche oltre che da cori e fumogeni, solo a tratti interrotti dalla timida risposta dei georgiani. Per non parlare di quello che abbiamo visto e, soprattutto, sentito all’interno dello stadio: mai come in questo caso c’è stato il vero 12° uomo in campo che ha condotto alla vittoria i ragazzi di Montella. Per il CT italiano una modo speciale per festeggiare i suoi 50 anni.



VOTO 9