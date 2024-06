Sofia Goggia, prime sciate allo Stelvio dopo l'infortunio al piede

La campionessa olimpica Sofia Goggia è tornata a sciare sulle nevi di Ponte di Legno (Brescia) dopo il grave infortunio del 5 febbraio scorso che le aveva procurato la frattura di tibia e malleolo. Lei stessa ha condiviso un filmato sui social in cui si sentono alcuni versi del bano “Altrove” di Ultimo: “Come stai? Da quant'è che non esce il sole? Come sai/ Non ho voglia di altre persone”.