Sofia Goggia, grave infortunio in allenamento: stagione compromessa

La sciatrice italiana è caduta sulle piste di Temù, in provincia di Brescia. Ancora presto per una diagnosi, ma si teme la frattura di tibia e perone. Nel pomeriggio i primi accertamenti a Milano

Sport italiano in apprensione per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca, già costretta ai box da diversi infortuni in passato, è caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia, e si temono conseguenze gravi sulla stagione della campionessa azzurra. "Al momento è presto per una diagnosi precisa", fanno sapere fonti della Federesci. "Goggia si recherà all'ospedale la Madonnina di Milano per approfonditi controlli medici".

Si teme la rottura di tibia e perone

I primi soccorsi hanno provveduto a immobilizzare la gamba infortunata, poi la sciatrice è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Milano, dove si sottoporrà agli esami dei medici della Fisi. Secondo i testimoni presenti sulla pista Casola di Pontedilegno, si tratta di un infortunio serio, al "terzo distale" della gamba destra appena sopra la caviglia e si teme per una eventuale frattura di tibia e perone. La Fisi sottolinea che "non è stata ancora fatta alcuna diagnosi dalla commissione medica federale, che effettuerà gli accertamenti dovuto nelle prossime ore". Goggia, sempre secondo i testimoni, era apparsa subito dopo la caduta tranquilla: immediato l'intervento del soccorso alpino. Una volta tolto lo scarpone, avrebbe pianto.