Sofia Goggia scherza sui due piedi sinistri: "Schlein riparta da me"

L’ha presa davvero con ironia la sciatrice Sofia Goggia. Nel corso della puntata dell’8 aprile “Viva Rai 2” condotto da Fiorello, la campionessa ha scherzato sull’errore della copertina della rivista “7” di Corriere uscita venerdì 5 aprile. Goggia era stata ritratta con due piedi sinistri e un braccio destro più lungo del normale, scatenando un’ondata di commenti ironici, e anche qualche polemica, sul web. “Vedendomi con due piedi sinistri, ho pensato che l’operazione al mio piede fosse andata un po’ storta. Ho pensato che gli ortopedici non avessero fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’avessero garantito. Ora Elly Schlein vuole ripartire da me, il Pd deve ripartire da me” ha detto la sciatrice al conduttore. Prima di mostrare in diretta la foto originale senza ritocchi, ha poi aggiunto: “Hanno assunto lo stesso grafico di Kate Middleton”.

Il caso

La copertina della rivista “7” in edicola venerdì 5 aprile che la ritrae con due piedi sinistri e un braccio destro troppo lungo è stata realizzata dal fotografo Massimo Sestini, vincitore prestigioso World Press Photo nel 2015. Dopo lo scoppio della polemica l’autore, pubblicando un post sulla sua pagina Facebook, ha chiesto scusa e precisato: “Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria. Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi”.