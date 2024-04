Serie A, Frosinone-Bologna 0-0. Ora in campo Monza-Napoli 1-0. LIVE

La 31esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con 5 partite. In questa domenica di calcio, il match delle 12.30 tra Frosinone e Bologna si è concluso 0-0. Ora è in corso la sfida tra Monza e Napoli. Poi alle 18 Verona-Genoa e Cagliari-Atalanta. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Fiorentina ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani, lunedì 8 aprile, il programma si chiude con Udinese-Inter, alle 20.45. Questa giornata di campionato si era aperta venerdì con il pareggio 2-2 tra Salernitana e Sassuolo . Poi ieri il Milan ha vinto 3-0 con il Lecce. Il derby capitolino è andato alla Roma, che ha battuto 1-0 la Lazio. Infine l'Empoli ha superato 3-2 il Torino ( I GOL DELLE PARTITE DI SABATO ).

La cronaca di Frosinone-Bologna

Allo Stirpe primo tempo equilibrato ma Frosinone più pericoloso, con alcune occasioni importanti per passare in vantaggio. Nella ripresa il Bologna alza i ritmi ma poche palle gol. Le migliori capitano a Aebischer e Castro. In pieno recupero i padroni di casa vanno vicini a vincere la partita in contropiede ma poco dopo Ndoye ha una doppia clamorosa chance: prima gira di destro e colpisce la traversa, poi sulla ribattuta da pochi passi manda alto.

Il tabellino di Frosinone-Bologna 0-0

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Okoli, Romagnoli, Bonifazi; Zortea Mazzitelli (40' st Garritano), Barrenechea, Valeri (20' st Lirola); Soulé (40' st Cuni), Reinier (20' st Brescianini); Cheddira (32' st Seck). All.: Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen (31' st Lykogiannis); Freuler, Aebischer (24' st Fabbian); Orsolini (31' st Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (1' st Urbanski); Zirkzee (36' st Castro). All.: Thiago Motta

Ammoniti: Saelemaekers, Romagnoli, Kristiansen e Urbanski per gioco falloso.