Serie A, Salernitana-Sassuolo 2-2. È pareggio nello scontro salvezza

La 31esima giornata del campionato di Serie A si è aperta questa sera con l’anticipo tra Salernitana e Sassuolo. Il fondamentale scontro salvezza è terminato 2-2, con gli emiliani che erano andati avanti di due gol ma si sono fatti rimontare. I campani restano in fondo alla classifica mentre i neroverdi con il punto conquistato all'Arechi rimangono al penultimo posto ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il programma prosegue domani: alle 15 c’è Milan-Lecce, alle 18 il derby capitolino Roma-Lazio. In serata, alle 20.45, si gioca Empoli-Torino. Domenica poi si parte alle 12.30 con Frosinone-Bologna, alle 15 c’è Monza-Napoli, alle 18 Cagliari-Atalanta e Verona-Genoa. Di sera, alle 20.45, si disputa Juventus-Fiorentina. Infine lunedì 8 aprile si chiude il programma con Udinese-Inter.

La cronaca di Salernitana-Sassuolo

Al 29esimo il Sassuolo segna con Pinamonti, ma il gol viene annullato per una posizione iniziale di fuorigioco. Al 37esimo il gol del vantaggio è buono: contropiede perfetto e imbucata per Laurienté che batte il portiere della Salernitana. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio: errore di Costil, recupera palla Pinamonti che serve Bajrami il quale deve solo appoggiare in rete. A inizio ripresa fallo di Doig su Pierozzi: calcio di rigore per la Salernitana. Dal dischetto Candreva batte Consigli e i padroni di casa accorciano. Al 91esimo arriva il pareggio della Salernitana con Maggiore servito da un bello spunto in area di Zanoli.

Il tabellino di Salernitana-Sassuolo 2-2

Gol: nel pt al 39' Laurienté, al 44' Bajrami, nel st al 7' rig. Candreva, 45' Maggiore

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi (41' st Simy), Manolas (32' st Boateng), Pirola, Bradaric; Tchaouna (32' st Vignato), Coulibaly, Maggiore, Gomis (1' st Zanoli); Candreva; Ikwuemesi (19' st Weissman). All.: Colantuono

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (24' st Kumbulla), Ferrari, Doig; Boloca, Bajrami (28' st M. Henrique); Defrel (47' st Viti), Thorstvedt (28' st Racic), Laurienté; Pinamonti. All.: Ballardini

Ammoniti: Pierozzi, Maggiore, Laurienté, Pirola, Kumbulla, Vignato per gioco falloso.